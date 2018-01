Se billedserie Eleverne fra Kalundborgegnens Produktionsskole foran den færdige mamrelund på Reersø Havn mandag formiddag. Et flot stykke arbejde i den stride blæst. Man kan næsten mærke kulden. Privatfoto

Elever står bag mamrelund på havn

16. januar 2018

Af Bjarne Robdrup

På den sydligste mole på Reersø Havn, ikke så langt fra indsejlingen til den gamle havn, kæmpede en lille flok unge mandag formiddag med kulde og blæst. Men de havde en mission på havnen: At opføre en såkaldt mamrelund, der er et læ-skur, en mini-pavillon - kært barn har mange navne - og bygget til glæde for havnens gæster.

- Vi havde jo afsat nogle timer til projektet, og jeg forventede ikke, at vi var færdige før ud på eftermiddagen. Men det er synd at sige, at stormen og kulden trak arbejdsprocessen i langdrag. Snarere tværtimod. De unge mennesker ville meget gerne blive færdige og komme hjem, siger tømrer Lars Pallesen.

Han er værkstedsleder på Kalundborgegnens Produktionsskole i Svebølle, og det er elever herfra, som i november og december har bygget og færdiggjort mamrelunden, som nu pryder Reersø Havn.

Og trods det barske vejr lokkede rygterne om bygningen allerede mandag middag gæster til havnen. Det var borgere fra byen, der skulle se, hvad der var bygget.

- Selve læ-huset har vi bygget på produktionsskolen, så det nærmest bare skulle »samles« på det betonfundament, der stod klar, da vi kom. Det er også en forklaring på, at bygningen stod næsten klar efter godt og vel en times arbejde, tilføjer Lars Pallesen.

Formanden for Reersø Havn, Jens Sørensen, er glad og tilfreds:

- Det er et fint bygningsværk, de unge har lavet, og mamrelunden opfylder jo et ønske, vi på havnen har haft i de senere år. Her kan alle, der søger læ eller skygge, og som måske også gerne vil tage en medbragt grill i brug, komme, som de lyster. Vi håber naturligvis, at bygningen bliver benyttet flittigt, siger Jens Sørensen.

Det er kommunen, som finansierer selve mamrelunden. Og produktionsskolen giver lidt rabat.

- Ja, vi skulle egentlig have sat bygningen op sidste år, men det nåede vi ikke. Så må man give lidt på den konto, siger Lars Pallesen.

Produktionsskolen har god erfaring med byggeri af mamrelund, idet elever tidligere har bygget en tilsvarende til Havnsø Havn. To elever har i særlig grad stået for byggedelen. Det er Stefan Jensen og Sofus A. Ryggaard Hansen:

- Det har været en sjov opgave. Men vi kunne nu godt have undværet kulden, da vi satte bygningen op.