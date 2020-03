Eleverne i Kalundborg Kommunes skoler slipper ikke for at skulle op i de nationale test dette forår. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Elever slipper ikke for nationale test

Kalundborg - 06. marts 2020

Eleverne på skoler i Kalundborg undgår ikke at skulle op de såakldte nationale test dette forår, selvom Folketinget åbner op for dette, og blandt andet Holbæk Kommune har valgt at benytte sig af muligheden.

I Holbæk Kommune besluttede man onsdag aften at droppe både de obligatoriske og de frivillige nationale test i resten af dette skoleår. Dette er blevet en mulighed efter undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i torsdag fremsatte et konkret lovforslag om sagen i Folketinget.

I Kalundborg har man dog ikke umiddelbart planer om at følge eksemplet fra nabokommunen.

- Vi ved endnu ikke præcis hvordan loven kommer til at tage sig ud, og uanset loven, vil nogle skoler alligevel skulle gennemføre de nationale test, siger formand for Børn- og Familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

Han henviser her til at de 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksamenerne i 9. klasse, alligevel skal gennemføre de nationale test i dette skoleår. Derudover skal et repræsentativt udsnit af landets klasser gennemføre de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau.

Formanden understreger dog, at man ikke har nogen særlig forkærlighed for nationale test i Kalundborg Kommune.

- Vi ser ingen grund til at gennemføre tests alene for at teste eleverne. Det skal have et fornuftigt formål og være brugbart for at give mening, siger han.