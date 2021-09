Se billedserie Merete Monberg fra Ask Why? Docs var ordstyrer, mens Jwan Osman fortalte om egne oplevelser med at være flygtet fra Syrien. Foto: Aske Hald Knudstrup

Send til din ven. X Artiklen: Elever så film om flugt fra Syrien: Jeg fik tårer i øjnene, for det mindede om, hvad jeg selv har været igennem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever så film om flugt fra Syrien: Jeg fik tårer i øjnene, for det mindede om, hvad jeg selv har været igennem

Kalundborg - 06. september 2021 kl. 18:01 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Stemmeføringen afslører hurtigt, at Omran Shahin ikke synes, det er let at tale om. Stemmen bæver og skælver en smule, selv om selvsikkerheden virker til at være på plads hos den 17-årige elev fra 10. klasse på Allikelund Gymnasium.

- Jeg fik tårer i øjnene undervejs, for det mindede mig om, hvad jeg selv har været igennem, siger Omran Shahin.

Omran Shahins ord kommer kort efter, at han sammen med 130 andre elever fra Allikelund og Kalundborg Friskole havde siddet i Kino Den Blå Engel og set dokumentaren 'Min flugt', som følger Ghaith og Abdol, to 15-årige syrere, som flygter til Europa.

Visningen var arrangeret Ask Why? Docs, som hører under The Why Foundation, en uafhængig organisation, der forsøger at skabe opmærksomhed om humanitære problematikker blandt andet via dokumentarfilm, som de producerer og distribuerer i over 200 lande.

Voldsom sejltur Det særlige ved mandagens visning af 'Min flugt' var, at det blev efterfulgt af en spørgeseance med århusianske Jwan Osman, som selv kom til Danmark i 2015 som uledsaget flygtning.

Derfor fik skoleeleverne en helt særlig kobling til de begivenheder, som de netop havde set film om.

- Det er vigtigt for mig at fortælle om min oplevelse, og hvorfor jeg flygtede, så folk bedre forstår det, siger Jwan Osman.

Det indebar blandt andet scener i filmen, hvor Ghaith sejler fra Tyrkiet til Grækenland i en overfyldt båd, som hvert øjeblik virker til at være kæntringen nær.

Her kunne 22-årige Jwan Osman, der i dag læser til elektronikingeniør, fortælle om, hvordan han selv havde tilbragt fire timer på samme voldsomme facon, da han drog mod Danmark.

Som spørgsmål fra salen afslørede, hvor én blandt andet ville vide, hvorfor Jwan Osman ikke bare tog et fly til Danmark i sin tid, så er der mange ting, man som ung skoleelev ikke ved om de flygtninge, der bliver talt så meget om blandt politikere og meningsdannere.

- Der bliver altid stillet mange mærkelige spørgsmål, siger Jwan Osman.

Gør ondt inden i Derfor syntes eleverne også, at dokumentaren fik en helt særlig effekt, fordi Ask Why? Docs havde tilrettelagt det på den facon.

- Det betyder meget, at det er rigtige optagelser. I princippet kunne det lige så godt være mig, som skulle flygte, hvis jeg var født i et andet land, siger Desireé Thomsen fra Allikelund Gymnasium.

Ved siden af hende stod klassekammeraten Omran Shahin, som selv havde været igennem en flugt med sin familie, først fra Palæstina og senere fra Syrien.

- Det er ikke alle 12-årige, som oplever det her, men det gør ondt inden i at vide, at nogen gør. Derfor er det rart, at mine venner, som altid støtter mig og er her for mig, også kan se, hvad det er for noget, som så mange går igennem, siger Omran Shahin.

Der bliver nikket samstemmende fra vennen Oliver Munk.

- På den her måde koncentrerer man sig meget bedre, end hvis det var selv eller i klassen, hvor man bare glor på mobilen, siger Oliver Munk.

Netop koncentrationen er vigtig i denne type sager.

- Man følger bedre med, og så forstår man bedre, hvilke problematikker, som det drejer sig om, siger Desireé Thomsen.