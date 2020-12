Tre elever på Høng Gymnasium og HF er testet positiv for Corona, fortæller rektor Morten Olesen. Nu har gymnasiet besluttet, at alle elever modtager fjernundervisning resten af året. Foto: Kenn Thomsen

Elever på Høng Gymnasium smittet med Corona

Tre elever på Høng Gymnasium er blevet testet positive for Corona. På den baggrund blev det mandag besluttet, at al undervisning på gymnasiet frem til Jul vil blive gennemført som fjernundervisning.

- I første omgang håbede vi at kunne fortsætte som normalt, men en meget stor gruppe af gymnasiets elever havde været så tæt på de smittede, at de måtte i selvisolation, derfor besluttede vi, at den bedste løsning er at gennemføre resten af året som fjernundervisning, forklarer rektor Morten Olesen.