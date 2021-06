Se billedserie Eleverne var fordelt ud over græsset på Bregninge Bjergsted Friskole, mens de varmede op. Foto: Thomas Olesen

Elever løb for syge børn og deres døde ven

Kalundborg - 04. juni 2021 kl. 18:26 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

- Vi skal bare blive ved med at gå. Og gå. Og gå og gå og gå, synger de tre piger.

De smiler om kap med solen, mens gruset på parkeringspladsen ved Bregninge Bjergsted Friskole knaser under deres fødder, Normalt ville man associere pigernes sang fra »Bamses Julerejse« med sne og kulde, men denne fredag formiddag viser teksten sig også at have et perfekt budskab.

Fredag var det nemlig tid til årets udgave af Team Rynkeby Skoleløbet, hvor 230 skoler i hele landet deltog. Eleverne løb til fordel for Børnelungefonden og har selv skullet skaffe private sponsorer, der støtter per løbet omgang.

FAKTA 9 skoler fra Kalundborg Kommune deltog i Team Rynkeby Skoleløbet:

Gørlev Skole

Gørlev Idrætsefterskole

Vinde Helsinge Friskole

Høng Privatskole

Hvidebæksskolen

Bregninge Bjergsted Friskole

Sigrid Undsetskolen

Tømmerup Friskole

Svebølle Skole 9 skoler fra Kalundborg Kommune deltog i Team Rynkeby Skoleløbet: I Kalundborg Kommune var 9 skoler med, men på Bregninge Bjergsted Friskole var løbsdeltagelsen samtidig præget af en helt særlig hyldest.

Løb for klassekammerat Indsatsen var nemlig dedikeret til den tidligere elev på skolen, Noah Liam, der i marts mistede livet som følge af den alvorlige lungesygdom cystisk fibrose. Noah Liam blev 9 år og gik i 2. klasse på skolen, hvor han desværre ikke havde været, siden coronapandemien brød ud i marts sidste år.

To af Noah Liams venner og klassekammerater, Lucas Heimark på 8 og Luis Christiansen på 9, var glade for det budskab, der fulgte med løbet.

- Det er rigtig godt, for så kan vi hjælpe andre syge børn, siger Luis Christiansen.

Lucas Heimark nikker og tilføjer, at det er en god måde at støtte på. Selv om begge drenge var tomatrøde i hovedet efter løberiet, var de fokuserede på, at det her var en ekstra måde at sige farvel til deres ven på.

- Det ærgrer mig, at Noah døde, for han var en af mine bedste venner, siger Luis Christiansen.

Lucas Heimark fortæller, at han lavede en tegning med Titanic til Noah Liam efter hans død.

- Han elskede Titanic, siger han.

For skoleleder Trine Stampe er deltagelsen i skoleløbet særlig, fordi det giver mulighed for, at skolens elever får en vigtig følelse af, at de kan gøre en forskel.

- Ved at samle ind til et formål, bliver det muligt at skabe en referenceramme for eleverne, så de her svære sygdomme bliver mere håndgribelige, siger Trine Stampe

Udover støtten til Noah Liam, hvis mor modtager skolens bidrag mandag og giver det videre til Børne­lungefonden, markerede Skoleløbet det første fællesarrangement på Bregninge Bjergsted Friskole i lang tid.

- Vi har været forhindret i at lave alle de ting sammen, som vi normalt gør, så det er enormt dejligt at kunne gøre noget fælles igen, siger Trine Stampe.

Amputeret fremmøde Meget sigende for verdens nuværende omstændigheder, kunne skolen ikke være helt fælles alligevel.

0. og 1.-klasserne løb hjemmefra efter få tilfælde af coronasmitte, mens 9. klasseeleverne havde afgangsprøve. Men resten af skolens 168 elever var i fuld sving, omend de måtte sprede sig i området, så de forskellige bobler ikke løb på tværs af hinanden.

Den løbsansvarlige på skolen, lærer Henrik Hebsgaard, havde trukket sine elever fra 8. klasse med hen til en nærtliggende grussti, hvor teenagerne med varierende begejstring traskede, luntede og løb afsted. En enkelt pige sad tilmed på ryggen af en klassekammerat. En finte, som Henrik Hebsgaard ikke helt vidste, om han skulle godkende som en runde.

- Jeg har prøvet at gøre det til mere end bare et løb. Vi har blandt andet haft om frivillighed i samfundsfag og om lungesygdomme i biologi, siger han.

Hans umiddelbare skøn er, at Bregninge Bjergsted Friskole når at indsamle omkring 10.000 kroner. Samtidig vurderer han, at det har stor betydning, at der er en aktivitet involveret, så det ikke bare er en indsamling.

- Det giver mere fokus på, hvad man selv kan gøre og have af betydning, siger han.

Og hans elever? De var da i hvert fald engagerede nok til, at de skulle have en intern præmieoverrækkelse, når de kom tilbage til skolen.