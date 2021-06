Se billedserie 5. klasse på Løve-Ørslev Skole lavede syrisk mad onsdag i madkundskab. Som noget af det sidste skulle brødet varmes i ovnen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Elever lærte om det syriske køkken

Kalundborg - 02. juni 2021 kl. 15:58 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Den dejlige duft af den syriske mad gennemtrænger mundbindet som det første, da man træder ind på Løve Skole, hvor de ældste elever fra 4. klasse til og med 6. klasse går. De yngste elever fra 0. til 3. klasse går på Ørslev Skole. I alt går der 85 elever på Løve-Ørslev Skole.

Inde i madkundskabslokalet er der godt gang i madlavningen, og eleverne fra 5. klasse er i sving. Nogle er på opvaskeholdet og andre snitteholdet.

Mette Fly, som har eleverne til dansk og madkundskab, har denne dag inviteret syriske Mowloda Omar til at lave syrisk mad sammen med eleverne.

Mowlada Omar er mor til Jinda i femte klasse og Laria i sjette klasse på skolen.

- Jeg synes, at det er godt, hvis eleverne kender til andre kulturer, og det er også en god måde at anerkende deres kultur på, siger Mette Fly.

Læreren var ude at handle med Mowloda Omar dagen i forvejen, først Rema 1000 og så Bazar Slagelse, og hun har købt mange ingredienser, som hun slet ikke kendte til i forvejen.

Mowloda Omar fortæller, at hun godt kan lide at lave mad, og at hun tror, at eleverne vil kunne lide den.

Familien har boet i Danmark i fem år, heraf fire et halvt år i Løve, og hun arbejder i en børnehave i Gørlev, hvor hun gør rent to timer hver morgen.

Dygtige medhjælpere Hendes døtre er tydeligvis også erfarne i køkkenet, og de hjælper med at forklare klassekammeraterne, hvordan de skal lave maden.

Persillen skal hakkes meget fint, og fem elever hakker løs til, at der er blevet givet grønt lys til, at det er fint nok.

Menuen består blandt andet af en risret, en kartoffelret, dolmere, lysgrønne squash med fyld, stegt kyllig, salater og brød.

Datteren Jinda, som går 5. klasse, fortæller, at hun har været med til at bestemme menuen, og hun er ret sikker på, at kammeraterne vil kunne lide maden.

Hun synes, at både der er fedt og sjovt at prøve at lave mad sammen med moren i skolen.

En af drengene kigger på, at Mowloda Omar ælter noget krydret couscous sammen.

- Årh, det dufter godt, udbryder han.

Smag på maden Mette Fly fortæller, at eleverne generelt skal smage på maden i madkundskab.

- Man skal jo også have smagt på 10 gange, før smagsløgene har vænnet sig til det, siger hun.

Maden ryger også lettere ned, når eleverne selv har haft fingrene i den.

En af eleverne i klassen, Yasmin, synes, at det er spændende at lave mad i stedet for det sædvanlige skolearbejde.

Hun kan også godt lide at lave den syriske mad.

- Det er ret sjovt, fordi vi ikke har prøvet det før, siger hun. Og hvordan smagte maden så?

Rigtig godt ifølge skoleleder Kenneth Zornig, og både børn og voksne nød maden, som var en stor succes.