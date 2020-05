Se billedserie Klaes og William fra 8.Z. på Høng Skole glæder sig til at det ikke længere er nødvendigt at holde social afstand og de igen kan omgås vennerne fra parallelklasserne i skoletiden. Foto: Thomas Rye

Elever glæder sig til at måtte give vennerne knus igen

Kalundborg - 29. maj 2020 Af Thomas Rye

På Høng Skole er eleverne i 7. til 9. klasse så småt ved at vænne sig til en ny og meget anerledes skoledag. Mandag den 18. maj fik de endelig lov til at vende tilbage til skolen efter godt to måneder med fjernundervisning.

- Første dag var en lidt mærkelig oplevelse. Der var rigtig mange gode venner, som man ikke havde set i lang tid. Det var helt naturligt at man gerne ville over at give dem et knus. Det måtte vi bare ikke, siger William, der er elev i 8.Z.

- Der er rigtig mange nye regler. For eksempel måtte vi i den første uge kun opholde os på en lille grusbane i frikvarterene. Det er ikke spændende i særligt lang tid, tilføjer klassekammeraten Klaes.

Spørger man skoleleder Peter Brandt er opstarten siden den 18. maj stort set forløbet smertefrit.

- Det eleverne har haft sværest ved at finde ud af, er at de skal holde sig i deres egen klasse, og ikke må have noget med kammeraterne i naboklasserne at gøre, siger skolelederen.

Det kan de to drenge fra 8.Z. godt genkende.

- En af vores klassekammerater har kæreste i parallelklassen. De bruger stort set al deres fritid sammen, men mens de er i skolen må de ikke se hinanden. Det er lidt svært at forstå, siger William, mens Klaes nikker indforstået.

Alt i alt er drengene dog alligevel glade for at være tilbage i skolen.

- Det bliver bare rart når man kan få lov til at give knus og spille en fodboldkamp igen, mener William.