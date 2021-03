Eleverne har brug for plads og rum til at vende tilbage til klassen. De har været væk fra skolen i flere måneder, og selvom de var glade for at se hinanden igen, så var mange af dem faktisk også rigtig generte, da de mødte ind onsdag morgen, fortæller klasselærer Pernille Fønns-Jørgensen.

Elever glæder sig over genåbning

Efter de i måneder har nøjes med at måtte modtage fjernundervisning, fik eleverne i 5. til 8. klasse i denne uge lov til at starte i skole igen. I første omgang foregår al undervisningen udendørs, men det rører ikke eleverne. De er bare glade for at se klassekammeraterne igen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her