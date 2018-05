Se billedserie Alle 185 friskoleelever »besejrede« Himmelbjerget på friskolens store lejrskole til Midtjylland. De store elever sover i telte.Foto: Vinde Helsinge Friskole

Elever cyklede 190 km til Himmelbjerget

Kalundborg - 28. maj 2018 kl. 15:41 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange seje elever på friskolen i Vinde Helsinge. Men 16 af dem er særligt seje. Det står klart efter sidste uges lejrskole-ophold ved Silkeborg.

De sejeste går i 6. og 7. klasse - og har gode cykelben. Forstander på Vinde Helsinge Friskole og Vestsjællands Idrætsefterskole, Henrik Dahl, beretter:

- I starten af skoleåret gav jeg eleverne fra 6. og 7. klasse en udfordring. Jeg spurgte, om de ville være med til at cykle på lejrskole - altså til Himmelbjerget!

- Der var en del, der meldte sig, og i januar startede vi træningen - først indendørs på spinningcykler og siden på landevejen. Det endte med, at 16 elever og to lærere (Mads Daugaard og Charlotte Rersøe) foruden undertegnede mandag tog toget til Nyborg - og derfra cyklede over Fyn til Fredericia (105 km), hvor vi overnattede på Fredericia Friskole. Det tog otte timer, og vi var først fremme klokken 17.30.

Henrik Dahl fortsætter:

- Tirsdag morgen deltog vi i morgensang på Friskolen, hvor vi fortalte om vores tur. Projektet gav en klapsalve fra friskoleeleverne i Fredericia. Så gik turen over mange bakker op gennem Jylland. Kl. 16.00 efter 85 km stod vi på Himmelbjerget og nød en velfortjent is.

Turen bød på en enkelt punktering og et par styrt. Under hele turen havde vi et par forældre med, som kørte vores følgebil med bagage og proviant.

Men det var naturligvis samtlige 185 elever i friskolen, som deltog i årets tur til Sletten. Og lidt seje er de ældste elever nu også:

8. og 9. klasse begyndte mandag med at tage toget til Skanderborg. Derefter gik de i små grupper de sidste ca. 20 km til lejren. De skulle selv finde et sted at overnatte. Heldigvis mødte de mange venlige midtjyder og alle fandt gode steder at overnatte, smiler Henrik Dahl.

De resterende elever ankom tirsdag.

Vi havde nogle dejlige solrige dage ved Julsø med masser af aktiviteter i den flotte natur. Der blev lavet mad på bål, badet i Julsø og holdt lejrbål med underholdning fra alle klasser.