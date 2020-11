Se billedserie Erhvervsklassen med seks elever fra ottende klasse skulle bygge et læsehus. Privatfoto

Elever bygger hus for at blive bedre til dansk og matematik

Kalundborg - 19. november 2020

Seks 8. klasse-drenge, som er en del af Erhvervklassen, skulle på otte dage bygge et nyt hus.

Erhvervsklassen er et tilbud som Ung Kalundborg står for i samarbejde med folkeskolerne, og der deltager to drenge fra henholdsvis Gørlev Skole, Kirke Helsinge Skole og Hvidebæk Skolen.

Forløbet skal styrke motivationen for at gå i skole og skabe et godt afsæt for det sidste halvandet års skolearbejde inden den afgørende 9. klasses eksamen.

I foråret arbejdede Erhvervsklassen med iværksætteri, men blev stoppet før tid af Corona-nedlukningen.

I dette efterår er temaet håndværksfagligt og især tømrer-inspireret.

Huset er et læsehus til elever i indskolingen på Gørlev skole. Ideen er, at det skal skabe læseglæde, ro og fordybelse for de yngste læsere samt give Erhvervsklasse-eleverne et ejerskab for et konkret projekt, der hele tiden kobler dansk, matematik og engelsk på forskellige niveauer i den praktiske undervisning.

Alternativ skolegang Eleverne er i erhvervsklasse to dage om ugen i fire uger.

Dertil har Ung Kalundborg bevilget noget ekstra tid til underviseren, hvor han kan deltage i elevernes almindelige undervisning ude på skolerne, for at arbejde med brobygning mellem den alternative skolegang og elevernes hverdag.

- Det er i hverdagen, der melder sig efter vi har gjort en indsats, at vi kan se, om vi gør en forskel, siger souschef i Ung Kalundborg Marie Møller Gunnarsson.

Skal give stolthed Drømmen er, husbyggeriet vil skabe en stolthed og en positiv relation til skolegang generelt for de unge.

Ved at lægge et fokus på produktet og give det værdi forsøger Ung Kalundborgs underviser, Søren Kæstel, at arbejde med elevernes styrker og selvtillid.

- Jeg har valgt at give hver elev et postkort, hvor de på den ene side skriver deres styrker og på den anden skriver jeg de styrker, som jeg får øje på i løbet af vores samarbejde. Det gør jeg, for at vise eleverne, at de kan meget mere end de selv tror, siger Søren Kæstel, der er uddannet sløjdlærer og efter mange år som skoleleder, nu arbejder for Ung Kalundborg sideløbende med egen coachingvirksomhed.

Torsdag den 26. november skal huset stå færdigt og udvalgsformand i Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune Karl-Åge Hornshøj Poulsen har lovet at komme til en lille lukket åbningsreception.

Flere projekter på vej I budgetforliget 2020 er der øremærket en pose penge til Ung Kalundborg og Musisk skole til løft af folkeskolen.

Det åbner op for muligheden for at tilbyde flere erhvervsklasser, pigeklasse, cirkus-workshops og musikworkshops ude på skolerne. Men det kræver, at skolerne indgår aktivt som samarbejdspartnere, som i tilfældet med dette efterårs erhvervsklasse.

- Vi håber, at de gode historier fra de to erhvervsklasser i 2020 kan stå som inspiration til et fortsat frugtbart samarbejde med kommunens mange folkeskoler, siger souschef Marie Møller Gunnarsson.