Elever blev undervist i misbrug, sex og kriminalitet

Kalundborg - 13. april 2018

Det er sin sag at skulle tale om sex og kærester med en klasse fyldt med 13- til 14-årige drenge og piger, men sundhedsplejerskerne Rikke Hansen og Mette Yde havde forberedt sig grundigt, inden de torsdag besøgte Skolen på Herredsåsen i Kalundborg.

Parret var inde på flere forskellige emner, for eksempel den seksuelle debut, kønssygdomme, og om man kan være forelsket i en af samme køn. Eleverne lyttede og tog tydeligvis emnet seriøst. Ind i mellem havde enkelte af de unge dog svært ved at holde masken, som da en ung dreng på et tidspunkt brød grinende sammen midt i sundhedsplejerskernes talestrøm.

- Undskyld, undskyld, jeg har bare aldrig før hørt en voksen kvinde bruge ordet knalde i den sammenhæng, forklarede drengen rødmende.

De to sundhedsplejersker var bare et par af de mange gæster, der besøgte skolen torsdag som en del af »Forebyggelseskaravanen.

Karavanen er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi, og det tæller både politibetjente, sundhedspersonale, misbrugseksperter og SSP-konsulenter. I de kommende uger skal de besøge skoler over hele kommunen.

- Det er første gang, vi forsøger et samarbejde på denne måde. Vi taler om vidt forskellige emner, såsom sex, rygning og kriminalitet, men den røde tråd gennem det hele er forebyggelse. Vi vil gerne udrydde nogle myter blandt de unge og have dem til at tænke sig om en ekstra gang, inden de gør noget dumt, siger SSP-koordinator Andreas Knudsen, der er tovholder på projektet.

Besøget var rettet mod eleverne i skolens 7. og 8. klasser.

- Vi ved både fra forskningen og af erfaring, at det er i 13 til 14 års alderen, at de unge begynder at udvikle en risikoadfærd. De vil prøve grænser af og de går meget op i at være som kammeraterne og passe ind i flokken. Samtidig er der en masse myter internt blandt de unge om, at de andre har gjort en hel masse, som de egentlig slet ikke har, siger Andreas Knudsen.

Inden Forebyggelseskaravanen kom på besøg på Skolen på Herredsåsen, var der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i de enkelte klasser, for at oplægsholderne havde en idé om, hvor eleverne befandt sig på de enkelte områder.

- Selvom de er jævnaldrende, så kan der være stor forskel på to 7. klasser på den samme skole. Budskabet er naturligvis det samme i alle klasser, men udgangspunktet for de enkelte workshops kan godt være forskelligt, siger Andreas Knudsen.

Dagen sluttede af med et fælles forum-teater, hvor eleverne skulle vise, hvad de havde lært.