Efter en elev torsdag er blevet konstateret smittet med Covid-19, er alle elever på Idrætsefterskolen Ubby er sendt hjem og skal testes for Covid-19 inden de kan komme tilbage på skolen. Modelfoto

Elev smittet med Covid-19 på efterskole

- Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer nøje. Alle elever er blevet sendt hjem, og de kan først vende tilbage til skolen igen når de er blevet testet for Covid-19. De elever som har været tættest på den smittede elev, skal gennem to tests før de kan vende tilbage. Resten kan nøjes med en enkelt test, fortæller forstander Esben Lambreth.

Han håber, at det kun er den ene elev, som er blevet smittet, og at resten af eleverne derfor snart kan få lov at vende tilbage til efterskolen.