Se billedserie De to elektrikerlærlinge fra Multi Tech Mikkel Johansen (tv) og Magnus Lond lavede matamatikopgaver sammen med eleverne inspireret af deres egen hverdag. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Elektrikerlærlinge underviste i matematik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elektrikerlærlinge underviste i matematik

Kalundborg - 17. april 2018 kl. 15:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som et led af promoveringen af den nye elektrikeruddannelse i Kalundborg har folkeskolelever haft besøg af elektrikerlærlinge.

- Jeg kedede mig helt vildt i matematiktimerne i skolen, og jeg var vildt skoletræt. Men så startede jeg på en erhversuddannelse, og der fik jeg lyst til at lære igen, sagde Magnus Lond,elektrikerlærling på fjerde år hos Multi Tech.

Han var sammen med førsteårslærlingen Mikkel Johansen på besøg hos 7. c på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg tirsdag eftermiddag i matematiktimen.

I forvejen havde matematiklærer Nicolai Christensen været i praktik hos Magnus Lond.

- Jeg blev overrasket over hvor selvstændigt og hvor ansvarsfuldt arbejdet som elektriker er, sagde Nicolai Christensen.

De to lærlinge havde allerede været på besøg i 10. klasse for at undervise og fortælle om elektrikeruddannelsen, som starter til august i Kalundborg.

- Vi vil gerne have skolen så tæt på virkeligheden som mulig, og det sker ved at rigtige mennesker kommer og fortæller om deres job, siger Bo Espersen, afdelingsleder på Skolen på Herredsåsen.

Eleverne skulle have lommeregneren fremme og så skulle de hjælpe med at beregne installationen af et komfur i skolekøkkenet, og som elektriker er begreber som cosinus phi, ampere og spændingsfald en del hverdagssproget.

Begge lærlinge underviste i hver deres opgaver, og eleverne var stille og mange fulgte interesseret med i udregningerne.

- Vi bliver brugt overalt. Vi kan trække kabler hos Novo den ene dag, og være ude hos Fru Jensen og sætte en lampe op den næste dag, sagde Magnus Lond, som godt kan lide den variede hverdag og det store ansvar.

Et formålene med at få lærlingene ud er at gøre matematikundervisningen mere inspirende og vise de fagligt dygtige elever, at en vidergående uddannelse også kan begynde med en erhvervsuddannelse.