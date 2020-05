Martin Damm (V), borgmester, og Gunver Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet, er enige om at glæde sig over udsigten til en reform, der begunstiger Kalundborg Kommune. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ekstra mange millioner til Kalundborg

Kalundborg - 05. maj 2020

Udover en reform, der er mange millioner værd for Kalundborg, kan kommunen se frem til 73 millioner kroner ekstra til næste år - og i 2022.

Af Bjarne Robdrup

Udligningsreformen, som et stort flertal af Folketingets partier har tilsluttet sig, betyder, i meget runde tal, at Kalundborg Kommune får tilført i omegnen af 26 millioner kroner ekstra pr år, når reformen slår fuldt og helt igennem.

Det er godt nyt til en kommune, der angiveligt har bedre styr på økonomien end de fleste andre sjællandske kommuner.

- Når vi siger, at borgerne i Kalundborg kommer til at mærke, at der vil være flere penge til rådighed i modsætning til mange andre kommuner, skal det ses i sammenhæng med, at andre kommuner, der også får tilført ekstra penge, kan aflyse en gældskrise. Vi har ikke budgetteret med ekstra penge, og vi har ikke sorte huller, vi skal hælde pengene ned i, siger borgmester Martin Damm (V).

Råd til anlæg

Vi har til gengæld brugt flere penge på store anlægsprojekter de seneste år, penge, vi har taget af en meget betydelig kassebeholdning. Man kan sige, at konsekvenserne af reformen er, at vi fortsat vil kunne udvikle på anlægssiden uden at tømme kommunekassen - og forhåbentlig får vi også skruet økononien sammen således, at der vil blive et løft på servicerammen - altså flere penge til løbende udgifter, der er mange kommuners akilleshæl, siger Martin Damm. Serviceloftet bliver aftalt mellem den siddende regering og kommunerne hvert år, når der forhandles kommuneøkonomi for det kommende år.

Finansminister Nicolai Wammen (S) sagde på pressemødet tirsdag, at »hævelse af servicerammen er ikke en del af den udligningsaftale, vi har lavet«.

Og så fortsatte han:

- Men i og med, at regeringen meget klart siger, at vi ønsker, når der kommer - heldigvis - flere børn og ældre i de kommende år, at pengene skal følge med, så betyder det også, at servicerammen vil blive løftet. Præcist hvor meget, den skal løftes, er det, vi skal forhandle med kommunerne om inden for ganske kort tid.

Nicolai Wammen tilføjede tirsdag, at forhandlingerne med kommunerne begynder »om få uger«.

S-glæde

Gunver Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen:

- Det er af stor betydning, at det er Socialdemokratiet og Venstre, der tegner udligningsreformen. At de to suverænt største »borgmesterpartier« står sammen, betyder, at reformen formentlig vil være hodbar adskillige år ud i fremtiden. Det skaber tryghed om de økonomiske vilkår, og det skal vi også glæde os over.

At rammerne for den kommunale økonomi i Kalundborg skaber grundlag for positiv udvikling fremadrettet, understøttes af yderligere en beslutning på Christiansborg, som regeringen og partierne bag udligningsreformen lagde frem tirsdag.

Der er nemlig endnu flere penge på vej til Kalundborg. 73 millioner kroner fordelt på en udbetaling på 36,5 millioner kroner i 2021 - og 36,5 millioner kroner til udbetaling i 2022.

20 kommuner, (dog ikke Kalundborg) tilsluttede sig i 2019 et kommende søgsmål mod staten for fejl i udligningssystemet. Det var første gang, at kommuner valgte at gå rettens vej for at få rettet op på det, de kaldte en fejl i udligningssystemet, der rakte tilbage til 2014.

- Baggrunden for sagen er, at kommuner, og langt flere end de 20, der var med fra start, føler sig snydt for enorme beløb, fordi udligningssystemet ikke har taget højde for udlændinges uddannelsesniveau. Eksempelvis har en veluddannet udlænding bosat i Gentofte udløst samme tilskud som en ufaglært udlænding i Hjørring, men udgifterne har i sagens natur været meget forskellige. Det er det, der nu kompenseres for, siger Martin Damm.