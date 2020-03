Et forstærket sundhedsberedskab skal imødegå corona-virussen i Kalundborg Kommune.

Ekstra corona-sundhedsberedskab

Kalundborg - 13. marts 2020 kl. 15:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsvæsnet er et af de områder, der risikerer at blive mest presset af de udfordringer, coronavirus skaber. I Kalundborg Kommune vil vi gerne være på forkant og etablere et ekstra sundhedsbredskab, der kan være med til at aflaste vores medarbejdere, hvis situationen kommer til at kræve det, oplyser kommunikationschef Jens Damkjær.

På baggrund af udbredelsen af coronavirus ønsker Kalundborg Kommune at etablere et sundhedsberedskab, der kan være med til at aflaste medarbejderne, hvis situationen kræver det.

- Vi har i Kalundborg Kommune valgt at søge beredskabet bygget op med sundhedsmedarbejdere, der er gået på efterløn eller på pension. Eller eventuelt studerende. Vi søger autoriserede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt studerende inden for kategorien, der vil og kan bidrage i tilfælde af, at der bliver behov for at hjemtage et større antal borgere fra sygehuse, at nuværende medarbejdere bliver syge, eller at mange borgere bliver syge af coronavirus, forklarer Jens Damkjær.

Kommunikationschefen oplyser, at behovet for ekstra assistance fra sundhedsberedskabet forventes at blive i Den kommunale hjemmepleje, Den kommunale Sygepleje eller på Kalundborg Kommunes plejecentre og bosteder.

- Vi vil derfor meget gerne i kontakt med personer, der er uddannet som for eksempel sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper og er gået på pension eller efterløn - eller studerende i disse faggrupper, som brænder for at hjælpe de syge og udsatte og holde hånden under vores samfund, siger Jens Damkjær.

Interesserede kan læse mere på kalundborg.dk/sundhedsberedskab.

ur