Ekstra billetter til Vlado

- Liv I Forsamlingshusene kan derfor med glæde oplyse, at der er ekstra billetter udbudt til det populære foredrag med Vlado Lentz i Buerup Forsamlingshus.

- Spisebilletterne blev revet væk, da arrangementet blev offentliggjort samtidig med at Kalundborg Biblioteker udgav sæsonens arrangementskatalog i januar, hvor der er særligt afsnit forbeholdt forsamlingshusene. De hurtige kan nu få billetter uden spisning kl. 19.30. Billetterne købes via www.kalundborglif.dk , oplyser faglig koordinator Stine Veisegaard.

I sit foredrag tager Vlado Lentz gæsterne gennem en rejse af oplevelser fra sin arbejdsdag. Man kommer til at høre om hans oplevelser med programmet Politijagt og med de rejser, der har været i den forbindelse. Under foredraget er man velkommen til at stille spørgsmål.