Stemmeværket i Tissø regulerer, hvor meget vand der strømmer til Nedre Halleby Å. Det er omstridigt, om vandindvindingen er for høj, så der kommer for lidt vand til åløbet. Foto: Kalundborg Kommune

Ekspert: Ministersvar er afgørende for vandindvindingsplan

Kalundborg - 24. juni 2021 kl. 12:33 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

For det menige øje kan det være svært at forstå, hvad der ligger til grund for uenighederne om vandindvinding fra Tissø, hvor flere interesseorganisationer truer med en klagesag imod Kalundborg Kommune, hvis de på torsdag vedtager at forlænge vandindvindingstilladelsen frem til 2051.

Kommunen og Kalundborg Forsyning mener, at de har deres på det tørre.

- Det er sjældent noget, som har været så gennemarbejdet. Konklusionerne fra vores rådgivere og kommunen, mener jeg er meget klare, så dem stoler jeg 100 procent på, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

På den anden side mener Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, at planerne overtræder lovgivningen. De henviser særligt til et ministersvar 20. maj, som eksperter fra DTU Aqua også henviser til.

Her svarede miljøminister Lea Wermelin »et vandløbs vandføring ved vandindvinding maksimalt må reduceres med 50 % af den upåvirkede medianminimumsvandføring (Qmm)«. Men hvad i alverden betyder det?

Tilbageholder for meget vand Nordvestnyt ringede til Jan Nielsen, fiskeplejekonsulent hos DTU Aqua, som også har rådgivet kommunen angående de nuværende planer, for at få det forklaret.

- Dansk Hydraulik Institut, DHI, har for nylig beregnet den »upåvirkede Qmm« i Nedre Halleby Å ved Tissø til 616 l/s i fremtiden, hvor somrene bliver mere tørre end nu. Det betyder, at hvis der ikke var et stemmeværk og vandindvinding fra Tissø, ville der på årets tørreste dag som gennemsnit løbe 616 liter vand ud af Tissø hvert sekund, siger Jan Nielsen.

Ifølge Jan Nielsen bekræfter ministersvaret, at kommunen bør indregne både effekten af stemmeværkets drift og af opsparingen.

- Miljøministerens præcisering betyder derfor, at vandføringen i Nedre Halleby Å i fremtiden maksimalt må reduceres med 308 l/s på ethvert givent tidspunkt, uanset om vandet spares op i Tissø eller ledes bort ved vandindvinding, forklarer han.

Kommune: Det er en sø Og det er så her, at uenighederne opstår mellem kommunen og interesseorganisationerne. For ifølge kommunens planer vil man i perioder opspare store mængder vand, opimod 1500 liter per sekund og dermed langt over de 308 liter i sekundet.

Kommunen og Kalundborg Forsyning forklarer sig blandt andet med, at fordi indvindingen sker fra en sø, kan »der derfor ikke drages en direkte parallel mellem indvinding fra vandløb til dambrug og indvinding af overfladevand fra en sø«.

Hertil har DTU Aqua og Jan Nielsen gjort kommunen opmærksom på, at fordi Tissø ligger midt i Halleby Å og får sit vand fra åen, vil man også fjerne vand fra Nedre Halleby Å, når man fjerner vand fra Tissø.

- Hvis kommunen ikke er enig i dette, kan man jo spørge Miljøstyrelsen, som har udarbejdet de retningslinier, der skal følges, siger Jan Nielsen.