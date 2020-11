Ekspert: Det er ikke barsel der vælter læsset i forhold til pensionsopsparingen

Han forklarer, at de fleste får løn og pension under deres barsel, og at mange overenskomster desuden i dag kompenserer for manglende indbetalinger til pension i perioder med barselsdagpenge.

- Hvis en kvinde med et job uden overenskomst er på barsel i en periode og i den periode ikke får en lønstigning, hun ellers ville have fået, så vil det have betydning for hendes løn eller hendes pension. Eller hvis man vælger at forlænge barslen ud over den periode, hvor man får løn og pension eller vælger at gå på deltid efterfølgende, så kommer det til at have en betydning for pensionen i sidste ende, siger han.