Ejer fejrer 25 år med møbelfabrik

Kalundborg - 28. februar 2018 kl. 21:04 Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Det var Preben Bonde, der i 1965 grundlagde Bondes Møbelfabrik og blev kendt for møbler af høj kvalitet. I dag er det Jimmy Bonde, der ejer Bondes Møbelfabrik, og han har i morgen 25 års jubilæum.

- Vi har ændret os som fabrik i forhold til markedet flere gange, men indstillingen til kvaliteten er den samme. Der skal ikke være en finger at sætte på dét, vi laver, siger Jimmy Bonde på fabrikken, hvor der aktuelt er meget at tage fat på. Noget er ved at blive ombetrukket lige nu, for eksempel Arne Jacobsens Dråbe-stole og Ægget i en meget håndlækker læderkvalitet, og på lageret er der meget mere, som står og venter på nogle kærlige hænder og nye materialer.

Jimmy Bonde var 19 år, da han tog fat i familievirksomheden, som begyndte med at producere møbler. Så kom der fokus på arkitekttegnede møbler, og i en årrække havde møbelfabrikken skarpt fokus på det marked. I dag fylder opgaver med arkitekttegnede møbler cirka 50 procent, og resten er specialopgaver for offentlige institutioner og opgaver for private.

- Vi har mange privatkunder lokalt, men også fordelt over hele landet, fordi vi er kendt for kvalitet. Det skyldes også vores 20-årige samarbejde med Klassik i København, som var den butik, der gjorde det o.k. for selv rige mennesker at købe brugt, siger Jimmy Bonde.

Han markerer sit jubilæum for personale og de nærmeste samarbejdspartnere samt venner fredag. Først er der reception for indbudte gæster på Røsnæs Hotel, og om aftenen er der spisning på La Viva med vennerne.