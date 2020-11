Se billedserie Venstre i Gørlevs initiativpris går i år til ejeren af kontorhotellet på Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev, Lulu Harms Larsen. Hun fik fredag overrakt prisen af Dan Hansen (V), vælgerformand i Venstre i Gørlev. Foto: Mie Neel

Ejer af kontorhotel får årets initiativpris

Kalundborg - 06. november 2020 Af Anna Egeris Karstoft

Det var en glad Lulu Harms Larsen, der i eftermiddag fik overrakt Venstre i Gørlevs initiativpris af Dan Hansen, der er vælgerformand for Venstre i Gørlev.

Prisen fik hun for sit iværksætterprojekt på Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev, hvor hun for to år siden åbnede et kontorhotel for små virksomheder og startups.

- Det er jo altid en ære, og det er jo altid fantastisk, at der er nogle, der lægger mærke til og synes, man gør et godt stykke arbejde, siger hun.

Prisen uddeles hvert år i oktober eller november til en person, virksomhed eller forening i den tidligere Gørlev Kommune, der i årets løb har udvist et særligt initiativ, der falder godt i tråd med Venstres liberale ideer.

Det er et krav, at initiativet på en positiv måde viser, hvordan den enkelte i et frit samfund kan gavne lokalområdet.

Og det mener Venstre i Gørlev, at den 48-årige kvinde har levet op til med kontorfællesskabet.

- Prisen tildeles til Lulu for at have skabt et kontorfællesskab for mindre iværksættere i Gørlev. Normalt ser man kun disse i de store byer. Med dit engagement har du fået det op at stå i Gørlev, sagde Dan Hansen i sin tale til prisoverrækkelsen, der fandt sted i kontorhotellets lokaler.

Her lagde han også vægt på, at der, i samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd, er blevet arrangeret rådgivercafé for iværksættere på stedet, at der i det store indgangsparti er blevet arrangeret maleriudstillinger, ligesom at lokalet kan anvendes af personer, der ikke er lejere.

Ved prisoverrækkelsen fik Lulu Harms Larsen ud over et diplom også et pæretræ, som symbol på, at det frø, der er sået, vil bringe mange frugter i fremtiden.