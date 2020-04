Pia Breiner Sørensen savner sin hverdag. Hun prøver at gøre mest muligt klar i salonen, så hun er klar til at åbne. Foto: Eva Lyng Johansen

Ejer af frisørsalon: - En rutsjebanetur

- Det har været en rutsjebanetur. Det er et chok, når ens levebrød bliver lukket ned af staten, siger Pia Breiner Sørensen, indehaver af Breiner Coiffure, som ligger på Nytorv i Kalundborg. Hun er i salonen, hvor hun spritter alt af, så hun kan være klar til genåbningen, som indtil videre går til den 10. maj. Hun har tre assistenter og to elever ansat, som har været sendt hjem siden den 18. marts. En gravid medarbejder blev sendt hjem en uge før. Pia Breiner Sørensen har været selvstændig i 20 år, og nedlukningen kommer til at kaste hende dyrt – selvom der er lavet hjælpepakker. Det dækker dog ikke alt. Hun har heldigvis mødt forståelse fra sin bank. - Der vil jo være hul bagud i indtjeningen. Selvom vi kommer i gang, så får folk jo klippet fire centimeter i stedet for to, og så kommer de jo ikke igen 14 dage efter, siger hun. Lige nu er det dog uvisheden , hvornår hun kan komme i gang igen, og under hvilke retningslinjer, som fylder. Om der skal bruges masker til at begynde med og hvad der skal ske.

