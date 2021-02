Egern er gode til at skælde ud

I den gamle æbleplantage ved Raklevgården i Kalundborg kan man se begge farver egern, vi har herhjemme, rød og sort. Og med naturen rækket af et fint, hvidt lag sne er det blevet lettere at skelne de to fra hinanden, fortæller Per Huniche fra Kalundborg, også kendt som Dyrenes Paparazzo.