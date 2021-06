Tirsdag tog Retten i Holbæk hul på en grov voldssag hvor fem mænd er tiltalt. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Eftersøgte blev arresteret i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Eftersøgte blev arresteret i retten

Kalundborg - 02. juni 2021 kl. 12:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Efter at have levet under jorden i et halvt år mødte to mænd tiltalt i sagen om et voldeligt overfald på en 35-årig mand tirsdag morgen op i Retten i Holbæk. Her blev de med det samme arresteret af politiet.

Tirsdagens retsmøde ved Retten i Holbæk begyndte med to anholdelser og endte i et grundlovsforhør. Fem mænd er tiltalt for at hav begået grov vold og trusler på livet begået mod en 35-årig mand på en adresse nær Gørlev. Tre af de tiltalte var på forhånd blevet arresteret af politiet og sad varetægtsfængslet, men det var ikke lykkedes for politiet at finde frem til de to sidste tiltalte, to mænd på henholdsvis 34 og 31 år selvom de havde været efterlyst i et halvt års tid.

Politiet havde dog været i kontakt med mændene gennem deres forsvarsadvokater, og den 31-årige havde også ladet sig afhøre telefonisk. Mændene havde derudover lovet at de ville møde op til tirsdagens retsmøde. Dette løfte holdt mændene. Politiet frygtede dog at de kunne finde på at gå under jorden igen, hvorfor betjente arresterede dem tirsdag morgen klokken 09.21, da de mødte op i retten.

Anklageren forlangte efterfølgende de to mænd varetægtsfængslet frem til der kan blive afsagt dom i sagen senere på måneden.

Begge mændene nægtede sig skyldig i alle anklager. Den 34-årige fortalte, at det derimod var ham og hans familie der var blevet udsat for trusler, af en person med relation til den 35-årige forurettede i sagen.

- Jeg har fra starten af forsøgt at samarbejde med politiet, og jeg har lagt alt frem, men man ville ikke lytte til mig. Jeg kunne se at de havde varetægtsfængslet de andre uden grund, og jeg var bange for at blive varetægtsfængslet, for noget som jeg ikke har gjort. Jeg er bange for hvad der skal ske med min familie, hvis jeg ikke er der til at passe på dem, forklarede den 34-årige,

Manden ønskede ikke at afsløre hvor han havde opholdt sig, mens han havde holdt sig skjult for politiet. Han fortalte dog, at han hele tiden havde været tæt på sin familie, og han afviste at han skulle have holdt sig skjult i udlandet. Til gengæld fortalte han om, hvordan han havde oplevet den tid hvor han havde været nødt til at leve i skjul for politiet.

- Jeg havde ikke adgang til min familie, mit hævekort, min bil. Jeg kunne ikke tage på arbejde, af frygt for at blive stoppet af politiet. Jeg var fuldstændigt låst, sagde han.

Selvom de to mænds forsvarere argumenterede imod valgte dommeren at varetægtsfængsle de to mænd frem til den 25. juli, hvor der forventes at falde dom i sagen. Efter samtale med deres forsvarer valgte de to at udbede sig betænkningstid i forhold til om de ønsker at kære varetægtsfængslingen.