Efterskoler: Det kommer til at handle om trivsel

15. marts 2021

De glæder sig voldsomt til gensynet, ledelserne på de lokale efterskoler. Og med godt tre måneder tilbage af skoleåret er der rigtig meget at indhente.

Det er forstander på Høng Efterskole, Thorkild Specht, og viceforstander på Idræts­efterskolen Ubby, Mette Holten, enige om.

Og den resterende del af året frem til udgangen af juni kommer i høj grad også til at handle om trivsel.

Og direkte adspurgt siger Thorkild Specht:

- Jeg forventer ikke, og det, tror jeg, gælder alle efterskoler, at det resterende skoleår vil få et normalt forløb. Der er knyttet forskellige regelsæt til genåbningen, som ministeriet og andre myndigheder har sat i værk, og som kan udfordre elevernes forståelse. Men vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at give eleverne en så god fællesoplevelse af skoleforløbet som muligt, inden for de rammer, der er.

Meget at samle op

Viceforstander Mette Holten:

- Der er meget at samle op på fagligt, men det gælder så sandelig også på trivsel og samvær. Rigtig mange af de unge har været og er frustrerede over, at det, de havde set frem til, slet ikke er blevet, som de forventede. Vi har haft en meget tæt dialog med ikke mindst forældrene, og nogle unges frustrationer er meget markante, hvilket er fuldt forståeligt.

I Høng møder de 119 elever ind i to hold mandag eftermiddag. Eleverne mødes også senere i dag i samlet flok - men med afstand - i skolens store sal til den officielle velkomst, men i hverdagen vil det være de enkelte primær-grupper (bo-grupper) på omkring 20 elever i hver, der kan og må være tæt sammen. Dog med enkelte undtagelser.

- Eleverne og alle ansatte testes to gange om ugen, så de gode rammer for samvær burde være til stede. Men omvendt ved vi også, at blot en enkelt smittet elev - eller medarbejder - kan det udløse betydelige konsekvenser, siger Thorkild Specht.

Hvordan vil skolen løfte det faglige indhold hvor eksempelvis de meget populære linje­fag ikke kan gennemføres?

- Det er ikke sådan, at vi ikke kan gennemføre og arbejde med linjefag, men vi kan i sagens natur ikke iscenesætte alle elementer, herunder rejserne.

- Vi har en forventning om, at vi i den allersidste del af skoleåret kan udføre dele af indholdet i de enkelte linjefag og forhåbentlig også komme på indenlandske rejser.

Tilbage til 120 km i timen

Også Høng Efterskole har været i tæt kontakt med elever/forældre i det lange, tvungne fraværsforløb.

- Vi ved, at der er meget at arbejde med, men vi glæder os til gensynet - ligesom de unge gør det. I den første tid vil der være individuelle samtaler med de enkelte elever om muligheder og ansvar. Man skal huske på, at efter tre måneders dvale eller »isolation« vender 119 unge tilbage til et fællesskab med 120 km i timen. For der er meget at nå. Her skal vi være særligt opmærksomme, siger Thorkild Specht.

Mette Holten fortæller, at Idrætsefterskolen Ubby har sagt farvel til tre elever under covid-19:

- To grønlandske elever vender ikke tilbage, og den ene sagde definitivt fra dagen før genåbningen blev meddelt. Men det handler også om, at forældrene gerne vil have dem hjem, når udsigterne er så usikre. Vi skal være på 24-syv for at sikre, at de unge trives og får de bedst mulige rammer. Vi siger goddag til 80 elever på efterskolen, og når det nye skoleår begynder, er vi fyldt helt op. Det vil sige 100 elever, siger viceforstanderen.

