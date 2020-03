Efterskolelever laver bankoaften

Eleverne arrangerer bankospillet, da de samler ind til et ungdomscenter i Kenya. Det hedder Mt. Kenya Youth Hub, og det er et center, der hjælper unge kenyanere.

I oktober arrangerede de et sponsorløb, og til april holder de Tivoli Tøfe for børn og unge.

Eleverne rejser på studietur til Kenya i 10 dage fra den 28. marts og her skal de blandt andet besøge og deltage i aktiviteter på ungdomscenteret.

Gæsterne skal tilmelde sig aftenen ved at vælge mellem tre bankopakker, hvor »All inclusive« pakken indholder både aftensmad, to bankoplader og kage med kaffe/te, mens den lidt mindre pakke »Næsten lige så godt« har to bankoplader og kage med kaffe/te og den mindste pakke »Pakke-Bingo« kun indeholder en bankoplade.