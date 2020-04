Landets efterskoler er ikke en del af den genåbningsaftale, der blev lavet torsdag nat. - Det er en brandærgerlig situation, lyder det fra efterskoleforstander Niels Skak Jensen (th.), der her ses i samtale med filialdirektør i Sparekassen Sjælland Flemming Andersen. Foto: Bjarne Robdrup

Efterskoleforstander: Elever er møgkede af det

Kalundborg - 17. april 2020 kl. 19:35 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mange efterskoleelever, der måske havde håbet på at kunne vende tilbage til deres efterskole fra på mandag, må væbne sig med tålmodighed. Efterskolerne er nemlig ikke en del af den genåbningsaftale, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget forhandlede på plads torsdag nat.

Det ærgrer forstander på Gørlev Idrætsefterskole Niels Skak Jensen, der mener, at det har store konsekvenser for skolens elever, at de har måttet afbryde deres efterskoleår i utide.

- Et efterskoleår er cyklisk komponeret med en masse forskellige opture og nedture undervejs. Det er jo et helt forløb, og de var bare lige der, hvor de var på vej op mod de allerhøjeste tinder af, hvad de skulle have ud af det her. De græder og er møgkede af det. Og det kan jeg godt forstå, siger forstanderen, der ikke er i tvivl om, at nedlukningen har kæmpe konsekvenser for eleverne.

- Jeg synes jo, det er en brandærgerlig situation, det er så synd for vores elever, at de ikke er på skolen, og vi savner dem, siger forstanderen.

Han tilføjer, at han er bevidst om, at der er mennesker, for hvem krisen i øjeblikket har endnu større konsekvenser økonomisk og sundhedsmæssigt, men at hans fokus er på skolens 162 elever.

Vil åbne hurtigst muligt Niels Skak Jensen håber på, at skolen kan få sine elever tilbage hurtigst muligt, og fortæller, at personalet vil være klar til at åbne, så snart man får lov.

På skolen gør medarbejdernes sig allerede nu tanker om, hvilke forholdsregler, der skal tages, når det bliver aktuelt.

- Det er jo et paradoks. Efterskolen er jo de nære relationers legeplads, så det bliver svært. Men det skal vi nok finde ud af, siger han.

I mellemtiden fortsætter undervisningen af eleverne over forskellige digitale platforme som Zoom, Youtube og Microsoft Teams, ligesom underviserne forsøger at bevare noget fællesskab ved at lave virtuelle samlinger og gennemgående konkurrencer, der kører hver dag.

- Vi har jo omstillet os. Vi slider og slæber for, at alle medarbejdere får lavet den bedst mulige skole på afstand, men det er jo på ingen måde det samme. Vi ville ønske, at de var her, siger forstanderen.

Enkelte efterskoleelever har været tilbage på idrætsefterskolen for at hente nogle af deres ejendele, imens skolen har været lukket ned. Her har forstanderen set dem blive stille, eftertænksomme og blege i ansigterne i mødet med deres skole, der nu ligger øde hen.

- Fornemmelsen af eleverne, når de træder ind på deres værelse. Det udtryk de får, og det de bliver fyldt med. Det fortæller bare, at der er nogle, der er store ofre for denne her situation, siger forstanderen.