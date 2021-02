Efterskoleelevernes coronasang har fået næsten 100.000 visninger

GØRLEV: »Hello from the screen light. At least I can say, that I've tried to join in on Teams and into Zoom every time. But does it matter. It clearly isn't GIE life anymore«, sådan lyder noget af sangteksten fra Gørlev Idrætsefterskoles version af Adeles sang Hello, der på kort tid har fået stor opmærksomhed i medierne. Næsten 100.000 visninger er det blevet til.