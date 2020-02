Efterskoleelever vil give nordisk opvisning

øndag den 1. marts indtager 200 elever fra Flemming Efterskole Kalundborg hallerne, som et af de første stop på deres opvisningsturné med årets opvisning Raaka.

I snart syv måneder har eleverne fra Flemming Efterskole, som ligger 15 kilometer vest for Horsen, arbejdet med årets opvisning, en opvisning som samtlige elever er fælles om.

De seneste par uger har det for eleverne handlet om intensiv træning for at blive klar