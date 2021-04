Efterskoleelever evakueret efter brand: Her er status

Selv om brandvæsen og politi nåede hurtigt frem til stedet, var en årvågen nabo endnu hurtigere på plads til at holde ilden under kontrol, hvad der viste sig at være heldigt. Branden var nemlig tilpas voldsom til at nærme sig sportshallen ved siden af garagen.