Efterskole-forældre får mange penge tilbage

Hjælpepakken betyder, at nogle forældres betalingsandel reduceres til i omegnen af 1000 kroner, så længe krisen pågår, mens andre får en refusion, der svarer til omtrent halv betaling, siger forstander Thorkild Specht.

Folketinget besluttede allerede ved coronakrisens begyndelse, at forældre fortsat skal betale for deres børns efterskoleophold. Men den aktuelle hjælpepakke kommer netop forældrene til gode. Den betyder, at eksempelvis efterskolen i Høng vil modtage 1000 kroner pr elev pr uge. Altså godt 4000 kroner om måneden.