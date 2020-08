Efterladt kop på strand skabte bekymring

Borgeren frygtede, at en person var gået ud at bade og kommet i vanskeligheder.

Der nåede dog ikke at blive iværksat en eftersøgning, da en ejeren af tingene kom til stedet, mens politiet var på stranden.

Den 82-årige mand var gået kort fra stedet for at hente et tæppe, mens han havde ladet taske og kaffe blive på stedet.