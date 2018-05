Efter slagsmål: Hentede oversavet gevær

Et slagsmål ved Centerpubben i Svebølle udviklede sig torsdag aften voldsomt, da politiet modtog en anmeldelse om en 32-årig mand, der rendte rundt med et oversavet haglgevær.

Mens politiet var i Svebølle opførte tre mennesker så provokerende over for dem, at politiet blev nødt til at anholde to af dem og sigte den tredje.