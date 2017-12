Ifølge kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen har kun en person haft adgang til de personfølsomme oplysninger.

Send til din ven. X Artiklen: Efter kæmpe it-brøler med lækkede cpr-numre: Kommune slipper billigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter kæmpe it-brøler med lækkede cpr-numre: Kommune slipper billigt

Kalundborg - 14. december 2017 kl. 12:22 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En alvorlig sikkerhedsbrist i Kalundborg Kommune har blotlagt op mod 50.000 borgeres og ansattes cpr-numre, oplysninger om løn og administratorkoder til it-systemer.

Der er således tale om personfølsomme oplysninger. Men Kalundborg Kommune slipper formentlig utrolig heldigt fra den alvorlige fejl, skriver Nordvestnyt. Der er formentlig kun én person, der har kendskab til karakteren og indholdet af de følsomme oplysninger, og som har haft rådighed over det password, der skal til for at lukke sig ind - en journalist fra dagbladet Børsen.

Det siger kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen til Nordvestnyt.

- Jeg skal dybt beklage det, der er sket. Der er tale om en menneskelig fejl i en kaliber, som ikke må ske. Men samtidig kan vi konstatere, ud fra de undersøgelser, som vi iværksatte med det samme, at ingen, hverken privatpersoner, virksomheder eller andre, ud over Børsen, har kendskab til de fejlplacerede oplysninger i serveren, som straks blev lukket ned, da Børsen tirsdag oplyste kommunen om, at der var noget galt.

Kommunaldirektøren vil ikke ind på, om fejlen får konsekvenser for den eller de medarbejdere, der arbejder med it-sikkerheden.

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Men jeg kan sige, at vi på alle niveauer strammer op og ændrer procedurer, der skal understøtte kommunens it-sikkerhed. På den måde får fejlen under alle omstændigheder konsekvenser, siger Jan Lysgaard Thomsen.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om den alvorlige sag i aftes i en mail fra kommunaldirektøren.