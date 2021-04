Efter intern splid: Socialdemokratiet stemmer 'ja' til dobbeltmandat

Det blev et klart 'ja' fra medlemmerne af de to socialdemokratiske partiforeninger i Kalundborg Kommune til spørgsmålet, om Kirsten Rask atter må stille op til både regionsråds- og kommunalvalg til november.

Det oplyser Arne Jensen, formand for den kommunale fællesledelse, til Nordvestnyt.

Kirsten Rask fik 99 ja-stemmer, mens 57 personer stemte nej. Da det blot kræves et simpelt flertal, får Kirsten Rask lov til at søge opstilling begge steder, såfremt hun ønsker. I dag er Kirsten Rask medlem af både kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune og Regionsrådet.

Dermed er der umiddelbart lagt låg på det, der var det seneste stridspunkt mellem de to partiforeninger i kommunen.

De socialdemokratiske partimedlemmer skulle i en urafstemning, der sluttede søndag, beslutte sig, efter at Røsnæs, Raklev og Omegns partiforening krævede en fælles afstemning, selv om kommunens anden partiforening, Socialdemokratiet i Kalundborg, havde givet opbakning til dobbeltmandat i februar.

Det gjorde de med begrundelsen af, at »det ikke er hensigtsmæssigt at være medlem af både kommunalbestyrelsen og regionsrådet på samme tid«.

For at sikre en uvildig afgørelse har partiet måtte hyre en advokat, der stod for optællingen.