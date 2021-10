Folkeskoleeleverne i Kalundborg Kommune har løftet deres karaktergennemsnit i dansk og matematik betragteligt. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Efter flere års stilstand får Kalundborg-elever bedre karakterer

Kalundborg - 06. oktober 2021 kl. 09:57 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

I Kalundborg Kommune har det i flere år været et problem, der har været oppe at vende igen og igen: folkeskoleelevernes gennemsnitlige karakterer i dansk og matematik var for lave.

Men nu - efter flere år, hvor stilstand nærmest har været det bedste resultat - ser det endelig ud til, at positive vinde blæser over området.

Eleverne, der forlod folkeskolen i sommer, formåede nemlig at løfte karaktergennemsnittet fra 5,9 til 7,2 i dansk og fra 5,3 til 6,7 i matematik. Det viser en gennemgang, som Børne- og Undervisningsministeriet netop er blevet færdig med.

Karaktergennemsnittet er vigtigt, uanset om man vil ind på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, så nøkket opad vækker glæde blandt kommunens politikere.

- Det er en rigtig god nyhed for eleverne i vores folkeskoler. Både forældre, lærer, skoleledere og øvrige fagprofessionelle på folkeskolerne har alle en god grund til at klappe sig selv på skulderen. Det er glædeligt at se resultaterne på et område, hvor det politiske fokus har været stillet skarpt de seneste år, og opgaven er løftet rigtig flot af medarbejdere og ledere. Derudover suppleret med intensive undervisningsforløb samt øget fokus på ordblindeundervisning, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børn- og familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Arbejdet meget hårdt Ved udgangen af skoleåret 2019/2020 resulterede corona-pandemien og den første lange nedlukning i, at der ikke blev afviklet afgangsprøver i folkeskolerne. Derfor er karakterstigningen målt i forhold til prøverne i skoleåret 2018/2019.

Selv om Kalundborg Kommune stadig befinder sig et stykke under landsgennemsnittet, så er stigningen markant større i Kalundborg sammenlignet med resten af Danmark. Stigningen skal formentlig ses i lyset af det massive fokus, som skolerne og lærerne har givet netop dansk og matematik, mener Lone Varming, formand for Kalundborg Lærerkreds.

- Det er et helt vildt flot resultat, der kommer efter et meget hårdt og struktureret arbejde for at forbedre karaktererne. Så det er godt, at det kan ses, siger Lone Varming.

Det har blandt andet betydet, at lærerne ude på skolerne har arbejdet tæt sammen i mindre hold og i særlige fagudvalg, hvor det har handlet om at løfte karaktergennemsnittet.

- Lærere fortjener den ros, som de får nu, efter at man måske har været lidt efter dem tidligere. Derfor er det godt, at man kan se hvor hårdt, de har arbejdet, siger Lone Varming.