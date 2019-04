Se billedserie Kalundborg Ungdomsskole har fået ny formand og bestyrelse. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Efter et års venten: Skole får ny bestyrelse

Kalundborg - 11. april 2019

Kalundborg Ungdomsskole har fået ny bestyrelse, og Betina Lundsgaard-Nielsen fra LO/FH Kalundborg bliver dens formand.

- Det er noget, jeg glæder mig til, og jeg er glad for at være blevet valgt. Jeg synes, det er et vigtigt område, og at Ungdomsskolen har meget at byde ind med blandt andet i forhold til dem, der måske ikke lige har lyst til fodbold eller andre, mere traditionelle foreninger, siger Betina Lundsgaard-Nielsen.

Hun er selv bosat i Kalundborg og har en søn på Skolen på Herredsåsen, der også gør brug af Ungdomsskolen. Og så har hun faktisk siddet i Ungdomsskolens bestyrelse før for seks-otte år siden.

Kalundborg Ungdomsskole har været uden bestyrelse i et år. Da kommunalbestyrelsen i januar sidste år valgte, at politikerne ikke længere skulle sidde i en række bestyrelser, herunder Ungdomsskolens, efterlod det sidstnævnte formands- og bestyrelsesløs. Og det har fyldt en del, siger Ungdomsskolens leder siden august sidste år, Lasse Holten Preisler.

- Det er noget, vi har brugt en del krudt på, så på den måde er det dejligt. Men det betyder også, at det, vi gør, fremadrettet får en anden vægt. Det giver et rygstød, at tingene kommer fra en bestyrelse og ikke bare fra mig. Derudover bliver det også godt med noget faglig sparring på de beslutninger, vi træffer, siger ungdomsskolelederen.

Dansk Arbejdsgiverforening er også repræsenteret i bestyrelsen ved Jens Lerager fra Kalundborg Erhvervsråd. Derudover er der to medarbejderrepræsentanter i Tom Mayland og Filip Bjørn Lægteskov. Der mangler at blive fundet en forældrerepræsentant. Derudover skal der findes en løsning med at få elevrepræsentanter med til bestyrelsesmøderne.

- Det er noget af det, vi skal have afklaret fremover, hvordan vi gør. Det kan eksempelvis være, at de unge kun skal være med til den første del af mødet. Vi skal finde ud af, hvordan vi får dem til at synes, at det er fedt at være med siger Betina Lundsgaard-Nielsen.

Hun har selv kun været med til et enkelt møde og understreger, at det hele stadig er nyt for hende. I slutningen af maj mødes hun med Lasse Holten Preisler for at snakke mere konkrete fremtidsplaner.

- Men noget af det, vi allerede har snakket om, er, at der er et ønske om at være repræsenteret endnu flere steder i kommunen, så det bliver endnu nemmere for de unge at komme til os.

- I det hele taget skal Ungdomsskolen på den politiske dagsorden, og det håber jeg at kunne bidrage med, siger Betina Lundsgaard-Nielsen, der selv er medlem af Socialdemokratiet.