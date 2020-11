Politiet arbejder i øjeblikket på at sikre spor af en hver slags fra tirsdagens skyderi ved Meny i Kalundborg. Foto: Mie Neel

Efter drabeligt skyderi: Overlevende skudoffer afhørt

Politiet har nu afhørt det tredje skudoffer fra tirsdagens skuddrama ved Meny på Nørre Allé, der fik en dødelig udgang for to mænd først i 20'erne fra det storkøbenhavnske område.

Politiet vurderede i går eftermiddags, at det var forsvarligt at afhøre ham som led i efterforskningen.

Den overlevende mand, der også er først i 20'erne og fra Storkøbenhavn, er i stabil tilstand, men stadig indlagt på sygehuset, hvor han bliver behandlet for sine skader.

- Han er jo et af de mest centrale vidner, siger pressekonsulent ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard, der af hensyn til efterforskningen dog ikke vil oplyse, hvad afhøringen afstedkom.

Politiet arbejder i øjeblikket med at få sikret spor af en hver slags, lige fra video­overvågning fra stedet til tekniske undersøgelser og vidneafhøringer.

Fredag morgen ventede politiet stadig på svar fra de tekniske undersøgelser, ligesom politiet både onsdag, i går og igen i dag var og er til stede ved Meny kl. 14-19 med en mobil politistation for at få kontakt til borgere, der kunne have set noget usædvanligt.