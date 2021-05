Billede fra to år siden, da der kom ny forpagter af Edderfuglen. Fra venstre ses Matilde Thrysøe, Tom Christensen, Tina Thrysøe og Karoline Thrysøe. Foto: Jens Wollesen

Edderfuglen skal have ny forpagter efter to år

For to år siden overtog Tina Thrysøe, som i forvejen var forpagter af Café Dyrehøj på Dyrehøj Vingård, forpagtningen af Café Edderfuglen i fællesskab med Tom Christensen, vinbonde fra Dyrehøj Vingård.

Derudover betød afstandskravet på grund af coronarestriktioner, at der eksempelvis kun måtte være syv gæster indenfor på Café Edderfuglen.

- Der kunne ikke engang være to familier, siger Tina Thrysøe, som er glad for, at hun nu kan fokusere 100 procent på Café Dyrehøj.