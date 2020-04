Eace Gum?s marketingchef og art director Ziggi Harttung (nummer to fra højre) glæder sig til at se, hvordan firmaet bliver påvirket af salg i næsten 400 butikker fordelt over hele Danmark. Foto: Eace Gum

Eace Gum ud til Matas og 7-Eleven

Det første danske, vitaminberigede tyggegummi, Eace Gum, har efter kort tid på markedet taget et vaskeægte syvmileskridt: De unge iværksættere bag firmaet har netop fået sat underskrifter på kontrakter, som betyder, at Eace Gum nu kommer til salg hos Matas og 7-Eleven - i næsten 400 fysiske butikker.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her