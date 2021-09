Se billedserie Ziggi Harttung (til venstre) og Asbjørn Dencker står bag Eace, der forbliver med at være et selvstændigt selskab, hvor Orkla ejer 30 procent. Foto: Henrik Frydkjær

Eace Gum sælger et stykke til Orkla

Kalundborg - 07. september 2021 kl. 08:48 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Orkla køber ejerandel i opstartsvirksomheden Eace Gum, som har Ziggi Harttung fra Kalundborg ved roret sammen med makkeren Asbjørn Dencker. Eace er først på det danske marked med tyggegummi tilsat vitaminer. Målet i Danmark er at være på hylderne i 1500 butikker inden årets udgang og forude venter et globalt marked i milliardklassen.

For et år siden stod det nu 26-årige makkerpar bag Eace, Ziggi Harttung fra Kalundborg og Asbjørn Dencker, foran »løverne« i Løvens Hule. De fik ros for deres forretningsidé: Tyggegummi tilsat vitaminer. Men de to iværksættere blev sendt hjem med besked om, at de kunne komme tilbage, når virksomheden var mere moden. I dag har de underskrevet aftale med Orkla Care Danmark, som køber sig ind i virksomheden.

Ziggi Harttung er født og opvokset i Kalundborg. Han og makkeren Asbjørn Dencker er selv i målgruppen for det produkt, de har udviklet. Med deres tyggegummi vil de være en lille hjælp til en hverdag med mere sundhed og velvære. Deres tyggegummi med vitaminer er blandt andet tiltænkt unge, som glemmer at tage vitaminpillen, når de er flyttet hjemmefra.

Orklas medejerskab i start up-virksomheden skal være med til at sætte fart under Eace's drømme om at blive en væsentlig spiller på markedet for tyggegummi, der kan andet og mere end at smage godt og give frisk ånde.

Allerede nu er Eace i 800 butikker i Danmark og 100 i Dubai. Virksomheden er alene på det danske marked med tyggegummi tilsat vitaminer.

Ziggi Harttung og Asbjørn Dencker fortæller, at de har fundet den helt rigtige medejer i Orkla, fordi virksomheden har været i business i 350 år og besidder en stor viden om forbrugsvarer, kosttilskud, detailhandlen og en stribe andre vigtige områder, som er helt essentielle for, at Eace kan vokse stort.

Alene i Danmark bliver der hver dag købt 100.000 pakker tyggegummi, og interessen for tyggegummi med nye funktioner er stor blandt forbrugerne (10 mia. dollars globalt i 2024). I Danmark viser en analyse, at 70 pct. af danskerne ønsker tyggegummi tilsat vitaminer.

Med hensyn til, hvorfor Orkla nu investerer i Eace, siger Ingri Wangen Ohlsen, CEO for Orkla Care Danmark:

- Eace kommer med fornyelse - et nyt og spændende produkt til de unge. Vi ønsker hele tiden at ligge i front på markedet. Derfor tænker vi innovation på mange måder. Medejerskab af en opstartsvirksomhed som Eace er oplagt.

Ambitionerne i Eace er store. Internationalt er målet at tælle langt flere butikker, nye markeder og nye produkter. Virksomheden ser mod Tyskland og Norden som de næste oplagte markeder.

Eace forbliver med at være et selvstændigt selskab, hvor Orkla ejer 30 pct.