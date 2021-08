Eace Gum er nået til Dubai

Det er gået stærkt fremad for iværksætterduoen bag virksomheden Eace Gum Asbjørn Dencker fra Skanderborg og Ziggi Harttung, der har rødder i Kalundborg. 2019 var etableringsåret, og det endte med et minus på 189.000 kroner, i 2020 fik Eace Gum et beskedent minus på 42.000 kroner, og 2021 kan meget vel blive Eace Gum's første år med sorte tal på bundlinjen.

- Det er vel ikke helt skidt for en startup-virksomhed, lyder det beskedent fra Ziggi Harttung, som tilføjer, at der lige nu sker rigtigt meget:

- Vi har taget endnu et stort hop til nu 1000 danske butikker. Og der er flere i dansk retail, som vi sigter på, så vi per oktober gerne skulle runde 1500 butikker, som forhandler vores produkter. Desuden forhandler vi en stor tysk aftale, og vi har netop leveret Eace vitamintyggegummi til Dubai, hvor Eace Gum ligger i yderligere 100 butikker.

Ziggi Harttung oplyser, at Eace Gum er på udkig efter mere kapital til at booste virksomheden med, og aktuelt er der positive forhandlinger med mulige investorer.

- Vi har allerede en høj likviditet, men spændende planer har det med at koste penge, siger Ziggi Harttung, der ikke kan fortælle mere specifikt om planerne for ekstra investormidler.

Han kan dog godt løfte lidt af sløret for to nye produkter, der er på vej fra Eace Gum. Virksomheden supplerer sit vitamintyggegummi med to nye produkter, som Ziggi Harttung ikke kan fortælle om i detaljer, før de lanceres. Især det ene af de to nye tyggegummiprodukter forventer Ziggi Harttung meget stor interesse for, især fra ungdommen, så det muligvis kan ende med at overhale vitamintyggegummiet i popularitet.