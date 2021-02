EUC Nordvestsjælland vil give 10. klasser et løft

EUC Nordvestsjælland bruger en kvart million på at styrke blandt andet deres 10. klasse i Kalundborg, fortæller direktør Steffen Lund.

Kalundborg - 14. februar 2021 kl. 11:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

10. klasse på Allikelund Gymnasium i Kalundborg skal have et løft. EUC Nordvestsjælland har afsat 250.000 kroner til et løft af uddannelsen samt af EUC Nordvestsjællands to 10. klasser i Fårevejle.

- Vi har på EUC Nordvestsjælland en forståelse for, at 10. klasse ikke blot er afslutningen på folkeskolen eller en tidlig start på en ungdomsuddannelse. Det ligger lige midt i mellem. At skulle lave inspirerende og motiverende undervisning i dette felt kræver en særlig pædagogik og didaktik, siger direktør på EUC Nordvestsjælland Steffen Lund.

Ledere og undervisere har allerede holdt de første møder, hvor fokus har været på at afdække, hvilke kompetencer underviserne ønsker, der skal være fokus på. Karen Marie Bach Christensen der er rektor på Allikelund Gymnasium siger:

- Det er en meget spændende proces, og den kommer til at strække sig ind i næste skoleår. Forventningen til dette forløb er, at underviserne får et kompetenceløft samtidig med, at de bliver endnu mere bevidste om hinandens ressourcer og kompetencer.

Efter 10. klasse fordeler eleverne sig bredt ud over uddannelseslandskabet. Af dem der valgte en ungdomsuddannelse har 51 procent valgt gymnasial uddannelse i enten Kalundborg, Holbæk eller Høng, mens de resterende 49 procent valgte en erhvervsuddannelse i enten Kalundborg, Holbæk, Roskilde, Slagelse og København.