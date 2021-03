EUC Nordvestsjælland inviterer til påskejagt

Hver påskeæg indeholder nemlig en QR-kode, og når man har fundet et påskeæg, skal man scanne QR-koden, og så kommer man ind til et påskespil. Løser man spillet, får man en ledetråd til, hvor det næste påskeæg gemmer sig.

- De manglende kulturarrangementer under Corona har betydet, at vi har søgt mere ud i naturen. På EUC Nordvestsjælland tænkte vi derfor, at vi gerne ville være med til at gøre dette ekstra hyggeligt og sjovt med påskejagten, fortæller kommunikationschef på EUC Nordvestsjælland Cecilie Bovell.