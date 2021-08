På dette års folkemøde i Høng præsenteres Jobcentrets seneste skud på stammen, det EU-støttede projekt »Plads til flere«. Og på den anden side af dette skilt er - et spejl. Privatfoto Foto: Privatfoto

EU-projekt skaber nye job og flere i arbejde

Af Bjarne Robdrup

En kvinde i begyndelsen af 30'erne fra Kalundborg skal om kort tid tiltræde i et arbejdsforløb på en lokal virksomhed i 30 timer om ugen. Foreløbig i fem måneder.

Det unikke i historien er, at kvinden aldrig har haft et egentligt arbejde, og at stillingen er skabt, så at sige, i samarbejde mellem virksomheden og Jobcenter Kalundborg under en aktivitetsmæssig nyskabelse, der bærer titlen »Plads til Flere«.

Eksemplet er blot et ud af otte, skabt på få uger med afsæt i Jobcenter Kalundborg.

Udover jobcentrets mere almindeligt kendte virksomhedsservice, kan gæster på dette års Folkemøde i Høng i dag, lørdag, høre meget mere om jobcentrets seneste skud på stammen.

»Plads til flere« er et EU-støttet projekt.

EU har skudt 2.695380 kroner ind i projektet, som har til formål at skaffe arbejdskraft til brancher, som har svært ved at finde nye medarbejdere, og samtidig finde job til personer, som oftest befinder sig »på kanten af arbejdsmarkedet«.

Det sker gennem en håndholdt aktivering af kontanthjælpsmodtagerne og gennem en målrettet opbakning til virksomhederne.

På Folkemødet vil det være muligt både for virksomheder og kontanthjælpsmodtagere at få en god snak med to nye medarbejdere omkring projektet.

Virksomhedskonsulenterne Mogens Bech Madsen og Malene Goth er ansat til opgaven, og de fortæller, at projektet er unikt af flere årsager:

Personlig opbakning

- Alle de kontanthjælpsmodtagere, som deltager, deltager frivilligt og har motivation for at finde arbejdstimer.

- Samtidig laves der personlige opbakningsforløb, som har til formål at fjerne eventuelle hindringer for at kunne passe et arbejde, og når der startes i praktik eller arbejde, følger den personlige opbakning med, også overfor virksomhederne.

Mogens Bech Madsen og Malene Goth har allerede gode oplevelser både med borgere og med virksomhederne:

- Vi ved godt, at vi står i en tid, hvor der er en kolossal efterspørgsel på arbejdskraft, og det gør det uligt lettere for os.

- Men vi har kun haft positive oplevelser med de virksomheder, vi opsøger. Det er klart, at virksomhederne ønsker at finde en stabil arbejdskraft, men vi ser en stor interesse for at give en fair chance for arbejde, specifikt til en gruppe af borgere, der traditionelt ses som værende på kanten af arbejdsmarkedet, fortæller de to jobformidlere - og tilføjer:

- Samtidig ser vi en stor interesse fra borgernes side for job, som har et arbejdsindhold, de kan honorere, og som tager de nødvendige hensyn, som vi har afdækket.

Skaber småjobs

Projekt Plads til flere har valgt at lave en særlig indsats for at etablere småjobs på arbejdspladserne.

- Vi præsenterer virksomhederne for, at vores borgere, kan udføre en lang række rutineopgaver på arbejdspladsen, som betyder, at virksomheden kan frigøre uddannet arbejdskraft til kerneopgaven. Vi udvikler idéen sammen med virksomheden, og forlader sjældent en arbejdsplads uden et nik til, at vi kan arbejde videre med at lave et godt match, siger Mogens Bech Madsen.

Malene Goth uddyber omkring det gode match:

- Det er simpelthen afgørende for vores succes såvel med virksomhederne som med borgerne.