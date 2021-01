Se billedserie Shane Ross Donnelly - her med Jane fra Jane & Shane - får 300.000 kroner til en helt ny landcafe med blandt andet blåbærplukning på menuen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

EU-penge til Kalundborg: Skaberzone, blåbærcafe og spa til 775.000 kr.

Kalundborg - 22. januar 2021

Der er brug for, at samfundet nytænker i arbejdspladser og i tilbud til de unge. Vi lever i en tid, hvor meget forandres, fordi verden digitaliseres. Vi arbejder på en anden måde - og så håber vi, at dette unikke projekt kan bredes ud til andre kommuner - og i første omgang, at Kalundborg Kommune kan se potentialet i at understøtte rigtigt mange af vores egne unge.

Det siger formanden for LAGs bestyrelse i Nordvestsjælland, Flemming Engtoft Larsen efter, at LAG-bestyrelsen på sit møde torsdag besluttede at bevilge »fuldt hus«, 400.000 kroner, til SkaberZonen, et kreativt værksted, som er designet og udtænkt af Brian H. Svendsen og Freja Lamhauge fra Bryggervænget i Kalundborg.

Projektets skabere har indgået en forhåndsaftale om at leje lokalerne på Bredgade 51, der tidligere har været tøjbutik. Det er 400 kvadratmeter, som skal danne rammen om værkstedets mange forskellige aktiviteter.

Et unikt projekt

- Vi har fat i et projekt, der er unikt i den forstand, at det er nytænkende. Vi har ikke set noget helt tilsvarende. Det er mit håb og forventning, at Kalundborg Kommune og det lokale erhvervsliv vil bakke op om projektet, som henvender sig til rigtig mange, og meget forskellige mennesker, ikke mindst blandt unge, der måske ikke helt har fundet deres plads i uddannelsessystemet - men som kan nogle andre ting.

SkaberZonen er tillige formet som en socialøkonomisk virksomhed, og den vil i bedste forstand også være uddannelsesskabende, hvilket både kommune og erhvervsliv har brug for. Jeg har store forventninger til dette projekt, og man kan med rette have et håb om, at ideen bag SkaberZonen kan udbredes, siger Flemming Engtoft Larsen.

Cafe og blåbær

Et andet, nytænkende projekt i Kalundborg Kommune, som har fået LAG-bestyrelsens bevågenhed, er en landcafe i Reerslev, som irske Shane Donnelly skaber på sin gård tæt på landsbyen.

Nøgleordene er - cafe og blåbær.

Shane er nok bedst kendt som en del af Jane & Shane, der er en irsk/engelsk duo (Jane Clark (violin og vokal) og Shane Donnelly (vokal, guitar. Jane & Shane spiller irsk og engelsk folkemusik, blandet med Jazz og bluegrass, og slog igennem i samspillet med Niels Hausgaard på hans shows i begyndelsen af nullerne.

- Blåbær-cafeer i Danmark er et ganske nyt begreb. Tanken er, at man i sæsonen kan håndplukke blåbær, der er noget af det sundeste, som findes. Og hele året vil man kunne besøge cafeen og købe blåbær til de forskellige anledninger, vi bruger blåbær til, siger Flemming Engoft Larsen - og tilføjer, at blåbær-plantagen allerede er etableret på gården.

LAG bevilger 300.000 kroner til landcafeen, blandt andet skal en staldbygning på Shane Donnellys gård bygges om.

Nyt turistområde

- LAG har tidligere bevilget penge til den gamle smedie og til et keramikprojekt på Istidsruten ved Reerslev. Man kan sige, at dette hjørne af Kalundborg Kommune er ved at udvikle sig til en turistperle med mange attraktioner. det er jo også her, at Birkegårdens Haver hører til, siger LAG-formanden.

Penge til spa

Også Gårdhotellet på Kærbyvej ved Tømmerup modtager penge. Charlotte Junge, der har skabt Gårdhotellet sammen med sin mand, etablerer en spa til de mange gæster på hotellet, som efterspørger sådan en facilitet.

- Gårdhotellet har tidligere modtaget støtte fra LAG, også fordi der (også her) er tale om en socialøkonomisk virksomhed, som har flere flexjobbere i arbejde, siger Flemming Engtoft Larsen.