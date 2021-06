Se billedserie Butikschef Mads Storm, Intersport, har alt udstyret i orden og er klar til at fløjte EM i gang. Fotos: Jørn Nymand

EM-feberen har ramt Intersport - og den smitter

Kalundborg - 09. juni 2021 kl. 07:38

Forberedelserne til det kommende EM-slutrunde i fodbold har været i fuld gang i flere uger hos Intersport på Stejlhøj i Kalundborg, hvor man har indrettet en speciel afdeling med de orginale fodboldtrøjer, shorts, træningsdragte, hatte og truthorn.

Og kunderne har fundet frem til alle de rød-hvide herligheder, som skal være med til at skabe en fest omkring alle Danmarks kampe.

Butikschef Mads Storm, Intersport, melder om en rigtig stor interesse for at få fat i det rigtige udstyr, så man er godt klædt på til alle EM-kampene.

- Også op til fars dag har der været rigtig mange kunder inde og købe den oplagte gave på dagen - den orginale spillertrøje.

- Og når man køber den trøje, så tilbyder vi at give et gratis tryk på ryggen med navn og nummer. Det kan være et navn på en landsholdsspiller eller et helt andet navn, fortæller Mads Storm.

Han håber på rigtig godt vejr under slutrunden, så arrangementerne ved de forskellige storskærme kan trække en masse mennesker, som sammen kan få en fantastisk oplevelse.

Og det er hele familien, der kan klædes ud i de rød-hvide farver denne gang. Intersport har nemlig rødt-hvide udstyr helt ned til baby-størrelser.

- Og det ser rigtig sødt ud, lover Mads Storm.

Så når Havneparken og de øvrige steder med storskærme samler folk - i coronasikker afstand - så kan alle fodboldglade størrelser være med.

Mads Storm oplyser, at der er tilknyttet en rigtig god fortælling til den nye landsholdstrøje. Designet på trøjen er nemlig præget af en lydbølge, som er skabt af de 34.610 tilskuere, der overværede Danmarks kamp mod Irland i Parken i København den 7. juni 2019 i EM-kvalifikationen. Til den kamp blev Parken omdannet til et lydstudie, der optog afsyngningen af Danmarks nationalmelodi. Lydoptagelsen af de 34.610 kampklare stemmer blev efterfølgende lavet om til en lydbølge og broderet ind i den nye landsholdstrøje.

Ifølge flere af de danske landsholdsspillere er netop lyden af nationalsangen i et fyldt Parken noget af det mest følelsesladede, man kan opleve som fodboldspiller. Det er følelsen af fællesskab og sammenhold.

For landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er nationalsangen hele forskellen på hverdagen i Premier League-klubben Leicester og dét at komme hjem og repræsentere sit land.

Til DBU fortæller landsholdsmålmanden, at netop nationalsangen gør, at det skiller sig ud fra klubfodbold.

- Det er noget, der samler os. Og det samler ikke kun holdet, men det samler holdet med tilskuerne, med publikum, med folk derhjemme. Det er noget, vi alle sammen gør sammen, og det er en måde for os at føle en forbindelse med omgivelserne og med publikum. Der er et tal på alt, og man ved aldrig, hvor mange landskampe man får. Så det handler simpelthen om at nyde hver eneste én, siger Kasper Schmeichel.

Den danske midtbanekriger Pierre Emile Højbjerg er enig med landsholdskollegaen:

- Jeg føler mig heldig og privilegeret, når jeg kan få lov til at repræsentere et land, jeg elsker. At stå med minimum 10 andre krigere, som vil gøre alt for opnå én ting for deres land - det er at sejre. Så er man heldig. Når man synger med på nationalsangen, så er vi alle sammen lige, og det er den følelse, man får. Og det er den følelse, man skaber. Vi er sammen om det, og hver en stemme tæller. Og det er derfor, at dét design er blevet lavet på den nye landsholdstrøje, siger Pierre Emile Højbjerg.