Det er fortsat Enhedslistens opfattelse, at der er luskeri omkring den aftale, der er indgået for havnen, og som sikrer Lerchenborg Gods knap 600 millioner kroner i leje over 99 år. Men borgmester Martin Damm afviser - og undrer sig.

Send til din ven. X Artiklen: EL: Luskeri i havnesag - borgmester ryster på hovedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EL: Luskeri i havnesag - borgmester ryster på hovedet

Kalundborg - 25. december 2017 kl. 18:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

»Afgørelsen understøtter formodninger om, at der er noget lusket i denne sag«.

Det siger Enhedslistens Niels Erik Danielsen efter, at et forslag fra partiet om at genoptage sagen om udkast til lejekontrakt for Kalundborg Havn endte med en afgørelse om at stemme forslaget ned og dermed tage det af bordet på kommunalbestyrelsens lukkede møde onsdag.

Den sag, Enhedslisten peger på, blev behandlet tilbage i februar 2014, »omhandlende Kalundborg Havn, herunder særligt problematikken om udkast til lejekontrakt mellem Kalundborg Havn og Lerchenborg Gods«.

- Som det er fremgået af dagspressen, har Kalundborg Havn, som er en selvstyrehavn, indgået en lejeaftale med Lerchenborg Gods, som sikrer godset en indtjening tæt på 600 millioner kroner i de 99 år, lejeaftalen dækker, siger Niels Erik Danielsen. Han fortsætter:

- Kommunalbestyrelsen undlod i sin tid at ekspropriere, fordi Kalundborg Havn havde fået lavet en undersøgelse, der viste, at man ikke kunne ekspropriere. En ekspropriation ville sandsynligvis have kostet maksimalt 15 millioner kroner. Men ingen i Kommunalbestyrelsen fik undersøgelsen at se. Og i valgkampen var der flere, der fremhævede, at undersøgelsen slet ikke er lavet.

Danielsen påpeger, at lejeaftalen blev godkendt af kommunalbestyrelsen i februar 2014, og samme år holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen grundlovstalen på Lerchenborg Gods. Måske et tilfælde, men under alle omstændigheder havde Venstre sikret Lerchenborg Gods en ualmindelig lukrativ aftale, siger Niels Erik Danielsen.

Borgmester Martin Damm (V) er forundret: - Alle andre end Niels Erik Danielsen og Enhedslisten har færdig-debatteret og er afklaret med sagen og den beslutning, der er truffet. Hvor længe skal vi blive ved?