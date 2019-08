E-sporten har fået godt fat i de unge i Tømmerup. Foto Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: E-sporten vinder frem - og det koster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

E-sporten vinder frem - og det koster

Kalundborg - 05. august 2019 kl. 17:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er kommet godt i gang med E-sport (elektronisk sport) i vores forening, og det koster jo lidt at etablerer en ny afdeling. Vi var i øvrigt en af de første foreninger på Vestsjælland, der etablerede E-sport, fortæller formanden Peter Holm fra Tømmerup Gymnastik & Ungdomsforening, og han forklarer videre:

- Vi forventer ca. 70 deltagere, da vi har samarbejdet med den lokale efterskole om denne aktivitet med hjælp fra DGI. Så til efteråret går vi i gang, for det er jo vigtigt at få de unge ud i foreningslivet, så det kan give dem både fællesskab, netværk og oplevelser.

For nylig modtog Tømmerup Gymnastik & Ungdomsforening næsten 16.000 kr. plus moms for det seneste år fra OK.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort hos Dagli'Brugsen i Tømmerup. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et ørebeløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK og Dagli'Brugsen i Tømmerup, der udbetaler pengene.

- Vi har også en ny cykelafdeling, der kører hver tirsdag kl. 18 fra Tømmeruphallen. Vi var 15 fra begyndelsen, men er nu ca. 50 deltagere, så vi kan køre i forskellige hold efter lyst, og her har vi givet tilskud til trøjer og bukser. Vi har ca. 600 medlemmer, og flertallet er børn og unge. Så vi er meget glade for aftalen med OK, og har et rigtigt godt samarbejde med både den lokale skole og efterskole, samt Tømmerup Hallen og selvfølgelig Dagli'Brugsen, som er en vigtig medspiller i lokalområdet.

Formanden for RGI's (Raklev Gymnastik & Idrætsforening) Støtteforening Erling Karlshøj siger: - Vi uddeler vore indtjente penge en gang om året, og vores hjerteblod er foreningens børn og unge medlemmer. Foreningen har i alt ca. 1.600 medlemmer, men vi støtter de afdelinger der har medlemmer under 25 år, og det vil fortrinsvis sige fodbold, håndbold, badminton og gymnastik og efter medlemsantal under 25. Det kan være tilskud til stævnedeltagelse, oplevelser eller sociale tiltag.

- Vi har også brugt penge til Røsnæshallen, da der var tiltrængte forbedringer i toiletforholdene. RGI's (Raklev Gymnastik & Idrætsforening) Støtteforening netop modtaget næsten 19.000 kr. fra OK, penge der er genereret ved hjælp af de kunder, der har tanket brændstof hos Dagli'Brugsen i Raklev.

OK arbejder løbende på at udvikle sit sponsorkoncept. Foreningerne kan i sponsoraftalen opnå ialt 15 øre i støtte for hver liter, bilisten tanker. Der er først og fremmest 5 øre for at tanke brændstof. Men også 5 øre for samme liter brændstof, hvis bilisten er el-kunde i OK og yderligere 5 øre, hvis man har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man faktisk støtte lokalsporten med i alt 15 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.

OK har i en lang årrække støttet mange forskellige sportsaktiviteter i Danmark, herunder lokalsporten.

- Vores tankstationer spiller en rolle i lokalsamfundet, og derfor er det naturligt at give noget tilbage til lokale klubber og foreninger. Lige nu har mere end 1.600 foreninger fordelt over hele landet en sponsoraftale med OK, siger Anders Knudsen, salgsdirektør i OK.