Sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd var blandt de fremmødte til gårsdagens demonstration ved Kalundborg Rådhus. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Dyt og demonstration foran rådhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyt og demonstration foran rådhuset

Kalundborg - 25. april 2018 kl. 19:35 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 50 demonstranter fik onsdag eftermiddag billisterne på Holbækvej foran Kalundborg Rådhus til at dytte i stor stil, da de var samlet på parkeringspladsen ude foran rådhuset. Her stod de for at udvise solidaritet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

- Der var overvældende mange der dyttede. Selv store Mercedeser, fortæller Lone Varming, Kalundborg Lærerkreds.

Demonstranterne kom fra en række faglige organisationer, der var gået sammen for at sende et signal til bilisterne, men også til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der onsdag eftermiddag mødte ind til kommunalbestyrelsesmøde.

- Vi vil gerne vise, at vi står skulder ved skulder, siger Pernille Hass Pedersen, fællestillidsrepræsentant for BUPL.

- Som lærere følte vi, at vi stod ret alene under konflikten i 2013. Så det er fedt at mærke støtten fra de forskellige organisationer nu, siger Lone Varming.

Der blev delt flyers ud til politikerne, og de tog fint imod demonstranterne, fortæller både Lone Varming og Pernille Hass Pedersen.