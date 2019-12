Flere hunde var hårdt angrebet af skab og havde mistet det meste af deres pels, da de i maj 2017 blev fjernet fra en adresse i Eskebjerg af politiet og afleveret på et dyreinternat i Roskilde. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse: Vil have hårdere straffe i dyresager

Kalundborg - 16. december 2019 kl. 15:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dyrenes Beskyttelse er langt fra tilfredse med en dom som Retten i Holbæk mandag idømte en 58-årig kvinde. Foreningen kritiserer byretten for ikke at udnytte straframmen fuldt ud og efterlyser væsentligt højere straffe på dyreværnsområdet.

Læs også: 60 dages fængsel i hundesag fra Eskebjerg

60 dages betinget fængsel samt en frakendelse af retten til at have med hunde at gøre i fem år.

Det var hvad retten i Holbæk mandag idømte en 58-årig kvinde fra København, som blandt andet blev kendt skyldig i at have instrueret sin halvbror i at vaske 15 hunde med terpentin på en adresse i Eskebjerg.

Hos Dyrenes Beskyttelse, der har anklaget kvinden for at drive en såkaldt hvalpefabrik, og har beskrevet sagen som en af de værste i nyere tid, er begejstringen for byrettens dom dog til at overse.

- Vi må bare konstatere, at vi igen er skuffede over en dom i en dyreværnssag. Endnu en gang kan vi konstatere, at man i Danmark kan slippe alt for let af sted med at vanrøgte dyr. Straffen står ikke mål med en sag af så grov karakter. Vi havde gerne set, at man havde brugt strafferammen til fulde, siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

- Dommen er blot den seneste i en lang række af store dyreværnssager med hvalpefabrikker og vanrøgt af hunde, hvor domstolene ikke udnytter strafferammen i lovgivningen. Det er ikke mere end et par år siden, at strafferammen for overtrædelse af dyreværns­loven blev sat op til to år, men vi ser ikke, at domstolene gør brug af det. Der er ganske enkelt behov for hårdere straffe for overtrædelse af dyreværnsloven, mener Yvonne Johansen.

Hundene var hårdt angrebet af skab, da de blev fjernet fra adressen i Eskebjerg, de manglede det meste af deres pels, og deres hud var rød, tør og rynket og fyldt med sår. Flere af hvalpene havde desuden orm og lopper.

- Jeg har set mange grove dyreværnssager, men denne er alligevel en af de værre. Billederne af de næsten hårløse hvalpe med opsvulmede, ormebefængte maver har brændt sig fast i min bevidsthed. Jeg kan ikke forstå, at mennesker kan udsætte dyr for sådan en behandling, siger Yvonne Johansen.

